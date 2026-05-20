В Роттердаме исключили распространение хантавируса за пределы лайнера

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Признаков распространения хантавируса за пределы круизного лайнера MV Hondius после его прибытия в порт Роттердама нет, сообщила РИА Новости советник по коммуникациям муниципалитета Роттердама Венди Кервер.
В понедельник круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. На следующий день на борту судна начались процедуры по его дезинфекции.
"У нас нет опасений по поводу того, что вирус мог распространится за пределы судна, прибывшего в Роттердам. В процессе тестирования людей мы соблюдали меры предосторожности, используя средства индивидуальной защиты", - сообщила агентству Кервер.
По ее словам, результатов тестирования на хантавирус прибывших на лайнере членов экипажа пока нет.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего судно с членами экипажа направилось в Роттердам.