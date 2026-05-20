В США ожидают, что Рауль Кастро так или иначе предстанет перед судом

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что бывший лидер Кубы Рауль Кастро предстанет перед американским судом - по своей воле или как-то иначе.
"Мы постоянно предъявляем обвинения людям, находящимся за пределами этой страны, и существуют самые разные способы доставить их сюда... Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или (появится - ред.) иным способом", - заявил Бланш в ходе пресс-конференции.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.