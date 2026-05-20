Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никто даже внутри Евросоюза не может сказать, кто такая глава евродипломатии Кая Каллас и почему она занимает свой пост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Никто не может даже внутри Европейского Союза сформулировать ответ на вопрос, кто такая Кая Каллас. То есть это такая “Грета Тунберг” есовской политики”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
При этом официальный представитель МИД РФ раскритиковала утверждения Каллас, что даже после урегулирования украинского кризиса якобы не стоит ожидать нормализации отношений между Россией и странами Евросоюза.
“На каком основании она это говорит? Она кто, Баба Ванга?” - подчеркнула Захарова.