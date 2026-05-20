08:45 20.05.2026 (обновлено: 08:53 20.05.2026)
Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг

Захарова назвала Каллас Гретой Тунберг европейской политики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сравнила главу евродипломатии Каю Каллас с Гретой Тунберг.
  • Мария Захарова заявила, что Каю Каллас назначили на должность неизвестные люди, и даже внутри ЕС считают, что она нарушает принципы Евросоюза в своих заявлениях.
  • Мария Захарова раскритиковала утверждения Каллас о том, что не стоит ожидать нормализации отношений между Россией и странами Евросоюза даже после урегулирования украинского кризиса.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никто даже внутри Евросоюза не может сказать, кто такая глава евродипломатии Кая Каллас и почему она занимает свой пост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Никто не может даже внутри Европейского Союза сформулировать ответ на вопрос, кто такая Кая Каллас. То есть это такая “Грета Тунберг” есовской политики”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила Захарова, Каллас назначили на должность неизвестные люди, причем не за профессиональные качества, и даже внутри ЕС считают, что она нарушает принципы Евросоюза в своих заявлениях.
При этом официальный представитель МИД РФ раскритиковала утверждения Каллас, что даже после урегулирования украинского кризиса якобы не стоит ожидать нормализации отношений между Россией и странами Евросоюза.
“На каком основании она это говорит? Она кто, Баба Ванга?” - подчеркнула Захарова.
