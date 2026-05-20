На Урале тренер по боксу избивал детей прямо на тренировке

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Свердловской области тренера по боксу и бывшего кандидата в городскую думу Каменска-Уральского Николая Бобенко обвинили в избиении детей во время тренировки, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
По данным источника, Бобенко занимался с детьми в зале "Витязь". На распространенном видео попали кадры того, как мужчина наносит удары подопечному во время тренировки. По факту произошедшего следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Истязание".
Ранее Бобенко занимался кикбоксингом и участвовал в разных соревнованиях и первенствах, после чего решил уйти в политику и был кандидатом в местную гордуму.