На Урале тренер по боксу избивал детей прямо на тренировке

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание».

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Свердловской области тренера по боксу и бывшего кандидата в городскую думу Каменска-Уральского Николая Бобенко обвинили в избиении детей во время тренировки, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

По данным источника, Бобенко занимался с детьми в зале "Витязь". На распространенном видео попали кадры того, как мужчина наносит удары подопечному во время тренировки. По факту произошедшего следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Истязание".