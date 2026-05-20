МИД Италии заявил, что правила подачи на визы для россиян не изменились

РИМ, 20 мая – РИА Новости. МИД Италии не менял процедуру оформления виз в генеральных консульствах Италии в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в министерстве на фоне публикаций о том, что визовые центры страны перестали принимать документы через третьих лиц.