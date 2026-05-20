МИД Италии заявил, что правила подачи на визы для россиян не изменились

РИМ, 20 мая – РИА Новости. МИД Италии не менял процедуру оформления виз в генеральных консульствах Италии в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в министерстве на фоне публикаций о том, что визовые центры страны перестали принимать документы через третьих лиц.
"Процедуры оформления виз в генеральных консульствах Италии в Москве и Санкт-Петербурге не претерпели изменений и по-прежнему доступны для изучения на официальных сайтах обеих миссий", - заявил представитель министерства.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) на прошлой неделе рассказали, что визовые центры Италии в России с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане. В мае Финансовая гвардия Италии сообщала, что экс-посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини арестован по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз гражданам России. Ранее он работал генеральным консулом в Москве.