Россия и Китай продолжат противостоять попыткам фальсификации истории

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР продолжат отстаивать незыблемость итогов победы во Второй мировой войне и будут противостоять попыткам фальсификации истории, следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны продолжат решительно отстаивать правильное воззрение на историю Второй мировой войны и незыблемость итогов победы во Второй мировой войне, закрепленных в уставе ООН, уставах и приговорах Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока и будут противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.