Китайский инженер назвал фантастическим состояние на встрече с Путиным

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, назвал фантастическим состояние на новой встрече с российским лидером в Пекине.
"Для меня большая неожиданность, что спустя 26 лет я снова смог вас увидеть. У меня сейчас более фантастическое состояние, чем в любом фантастическом фильме", - сказал Пэн Пай на встрече с президентом России.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Владимиром Путиным, сделанной во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.