05:25 20.05.2026
Три тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина поставят в Хабаровский край

© РИА Новости / Александр Кряжев | Вид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 20.05.2026
Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 мая – РИА Новости. Проблему с нехваткой противоклещевого иммуноглобина в Хабаровском крае решат поставкой партии в три тысячи доз до конца месяца, сообщает правительство региона.
Вопрос обеспечения противоклещевым иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита взял на свой контроль губернатор Дмитрий Демешин, обратившись к министру здравоохранения региона с запросом на решение проблемы.
"Министр здравоохранения края Станислав Мальцев доложил, что до конца месяца в регион будет поставлено три тысячи доз иммуноглобулина", – говорится в сообщении правительства Хабаровского края.
Также глава регионального минздрава отметил, что для профилактики клещевого энцефалита используются и другие препараты, которые в Хабаровском крае имеются в полном объеме.
В правительстве региона добавили, что Демешин поручил организовать оперативное информирование жителей края с использованием цифровых решений, чтобы люди знали, куда обращаться в случае укуса клеща.
