Три тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина поставят в Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 20 мая – РИА Новости. Проблему с нехваткой противоклещевого иммуноглобина в Хабаровском крае решат поставкой партии в три тысячи доз до конца месяца, сообщает правительство региона.

Вопрос обеспечения противоклещевым иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита взял на свой контроль губернатор Дмитрий Демешин , обратившись к министру здравоохранения региона с запросом на решение проблемы.

"Министр здравоохранения края Станислав Мальцев доложил, что до конца месяца в регион будет поставлено три тысячи доз иммуноглобулина", – говорится в сообщении правительства Хабаровского края

Также глава регионального минздрава отметил, что для профилактики клещевого энцефалита используются и другие препараты, которые в Хабаровском крае имеются в полном объеме.