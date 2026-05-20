Россия и КНР выступили против использования ИИ как инструмента геополитики

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против использования искусственного интеллекта отдельными государствами в качестве геополитического инструмента, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

"Россия и Китай обращают внимание, что технологии искусственного интеллекта становятся одним из значимых факторов, оказывающих заметное влияние на ускорение и качество социально-экономических реформ, содействуют развитию искусственного интеллекта в интересах всеобщего развития, выступая против его использования отдельными государствами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирующего положения", - говорится в тексте заявления.