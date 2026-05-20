Хачанов уступил Умберу и покинул турнир в Гамбурге - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Теннис
 
18:16 20.05.2026 (обновлено: 18:38 20.05.2026)
Хачанов уступил Умберу и покинул турнир в Гамбурге

Хачанов проиграл Умберу и не вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Гамбурге

  • Россиянин Карен Хачанов уступил французу Уго Умберу в матче второго круга грунтового теннисного турнира в Гамбурге.
  • Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7).
  • Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил французу Уго Умберу в матче второго круга грунтового теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением Хачанова (15-я ракетка мира мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
В четвертьфинале соперником Умбера станет перуанский теннисист Игнасио Бусе.
