Песков рассказал о планировании графика встреч Путина на саммите АТЭС - РИА Новости, 20.05.2026
10:28 20.05.2026
Песков рассказал о планировании графика встреч Путина на саммите АТЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность принять участие в саммите АТЭС в Китае.
  • График встреч Путина на саммите будет верстаться позже в зависимости от других участников.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. График встреч президента России Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае будет верстаться позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать (на саммит АТЭС - ред.). Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка, будет верстаться график двусторонних встреч", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что о трехстороннем формате речь не идет.
"Саммиты проводят для того, чтобы на их полях проводить самые разнообразные встречи с участниками", - отметил Песков.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
В миреКитайРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
