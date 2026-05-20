Песков рассказал о планировании графика встреч Путина на саммите АТЭС

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. График встреч президента России Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае будет верстаться позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать (на саммит АТЭС - ред.). Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае . Наверняка, будет верстаться график двусторонних встреч", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что о трехстороннем формате речь не идет.