Путин заявил о необходимости качественного образования

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Экономический прогресс и создание подлинно суверенного государства немыслимы без качественного образования, необходимого для развития общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей. Иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплоченное, сильное и подлинно суверенное государство", - сказал Путин на торжественной церемонии.