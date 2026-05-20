Госдума может 26 мая рассмотреть продление "гаражной амнистии" до 2031 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума планирует 26 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.

«Гаражная амнистия» позволяет гражданам бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых размещены принадлежащие им гаражи.

За период действия «гаражной амнистии» по всей стране было зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума планирует 26 мая на пленарном заседании рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

Ранее правительство РФ поддержало данную инициативу. Как рассказал парламентарий, законопроектом предлагается до 1 сентября 2031 года продлить "гаражную амнистию", благодаря которой граждане могут получить бесплатно в собственность земельные участки, на которых размещены принадлежащие им гаражи.

"Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 26 мая. Мы надеемся, что окончательно работа по нему будет завершена и он будет принят в весеннюю сессию", - сказал Сухарев

Депутат отметил, что документ, в первую очередь, направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав.

"Наши граждане должны быть уверены, что государство не планирует прекращать меры поддержки, которые показали свою эффективность и являются востребованными для населения", - добавил он.

Сухарев привел данные Росреестра , согласно которым за период действия "гаражной амнистии" по всей стране было зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

"Это означает, что сотни тысяч наших граждан не пошли в суды, не потратили много денег и времени на доказывание своего права пользования своим имуществом. Помимо огромной экономии для граждан, мы освободили суды и органы местного самоуправления от избыточной нагрузки. Мы полагаем, что с учетом озвученных цифр и полученного результата "гаражная амнистия" должна продолжать работать на благо наших граждан", - заключил он.