Рейтинг@Mail.ru
Госдума может 26 мая рассмотреть продление "гаражной амнистии" до 2031 года - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 20.05.2026
Госдума может 26 мая рассмотреть продление "гаражной амнистии" до 2031 года

РИА Новости: ГД может рассмотреть продление гаражной амнистии 26 мая

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует 26 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.
  • «Гаражная амнистия» позволяет гражданам бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых размещены принадлежащие им гаражи.
  • За период действия «гаражной амнистии» по всей стране было зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума планирует 26 мая на пленарном заседании рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).
Ранее правительство РФ поддержало данную инициативу. Как рассказал парламентарий, законопроектом предлагается до 1 сентября 2031 года продлить "гаражную амнистию", благодаря которой граждане могут получить бесплатно в собственность земельные участки, на которых размещены принадлежащие им гаражи.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Госдуме подготовили проект о праве владельцев подземных гаражей на землю
25 марта, 13:39
"Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 26 мая. Мы надеемся, что окончательно работа по нему будет завершена и он будет принят в весеннюю сессию", - сказал Сухарев.
Депутат отметил, что документ, в первую очередь, направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав.
"Наши граждане должны быть уверены, что государство не планирует прекращать меры поддержки, которые показали свою эффективность и являются востребованными для населения", - добавил он.
Сухарев привел данные Росреестра, согласно которым за период действия "гаражной амнистии" по всей стране было зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
"Это означает, что сотни тысяч наших граждан не пошли в суды, не потратили много денег и времени на доказывание своего права пользования своим имуществом. Помимо огромной экономии для граждан, мы освободили суды и органы местного самоуправления от избыточной нагрузки. Мы полагаем, что с учетом озвученных цифр и полученного результата "гаражная амнистия" должна продолжать работать на благо наших граждан", - заключил он.
"Гаражная амнистия" существует в России с сентября 2021 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним в собственность, если гараж был возведен до конца 2004 года и не был признан самовольной постройкой.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Депутат Госдумы рассказал, какие гаражи не попадают под продление амнистии
18 февраля, 17:22
 
РоссияИван СухаревГосдума РФЛДПРФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала