Финальный этап проекта "Герои Ямала" пройдет летом в столице округа

17:05 20.05.2026
Финал программы "Герои Ямала" пройдет в Салехарде с 3 по 13 июня

САЛЕХАРД, 20 мая – РИА Новости. Финал образовательной программы "Герои Ямала" для ветеранов СВО пройдет в Салехарде с 3 по 13 июня, участники представят свои социальные проекты, сообщает правительство округа.
"Заключительный, четвертый модуль образовательной программы для ветеранов СВО начнется 3 июня. Он рассчитан на 10 дней. Обучение завершится защитой индивидуальных проектов и итоговым тестированием", - говорится в сообщении.
Программа "Герои Ямала", по данным пресс-службы, является региональным аналогом федерального проекта "Время героев", который был запущен в 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Образовательный курс разработан Институтом управления правительства ЯНАО совместно с РАНХиГС. За каждым участником закреплены наставники – члены правительства, главы муниципалитетов и депутаты.
В текущем цикле программы участвуют около 30 ветеранов боевых действий. Совместно с наставниками они разработали общественные проекты, направленные на адаптацию бойцов СВО к мирной жизни, поддержку родных военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи, повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений и развитие транспортной доступности.
В правительстве округа уточняют, что четвертый этап программы включает в себя образовательный модуль, где для участников организуют лекции и мастер-классы по использованию цифровых инструментов в сфере управления, а также встречи с наставниками.
 
