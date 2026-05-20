Газманов дал показания в суде на своего бывшего директора - РИА Новости, 20.05.2026
23:27 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Олег Газманов дал показания в суде на своего бывшего директора Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве.
  • Царенко вменяют хищение более 15 миллионов рублей путем злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Певец Олег Газманов в суде дал показания на своего бывшего директора Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело рассматривает Хорошевский суд Москвы, Царенко вменяют хищение более 15 миллионов рублей путем злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.
Олег Газманов наряду с сыном Родионом является учредителем компании "ОМГ-Промо", признанной по делу потерпевшей. Царенко был гендиректором фирмы. Артист, явившийся сегодня в суд лично, рассказал, что Царенко сам предложил работать через него как через ИП, но получил отказ. Тогда, по словам Газманова, заявившего, что он понял это позднее, Царенко подложил соответствующее соглашение к другим бумагам, из-за чего артист его подписал. Нестыковки с полученными за концерты деньгами выявили новые сотрудники Газманова, после чего Царенко был уволен.
"Например, она (новый сотрудник - ред.) удивилась - концерт в "Крокусе" был аншлаговый, билеты были проданы по нормальной цене, но с него я получил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Она сравнила со своими данными и сказала - не может быть всего 13 миллионов рублей при затратах на концерт в 10 миллионов. Затем и при почти аналогичных обстоятельствах, но без Царенко, я получал за похожие концерты совсем другие деньги, в пять раз больше", - заявил Газманов суду.
Оборот наличных Газманов объяснил тем, что порой спонсоры и неравнодушные люди таким образом передают ему деньги на творчество и клипы, особенно в поддержку СВО.
"Это не те деньги, которые получены с концертов", - подчеркивал Газманов.
Артист отметил, что после увольнения Царенко оборот денежных средств стал гораздо более прозрачным и понятным. В то же время Газманов отметил, что на строгом наказании Царенко не настаивает и надеется, что решение будет правосудным.
Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.
Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через ИП Царенко ради налоговой выгоды, выдавал их наличными или клал на личный счет артиста, "лишней копейки себе не взял".
