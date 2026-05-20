Депутат раскрыл выгоду от нового пакета соглашений с Китаем
16:18 20.05.2026
Депутат раскрыл выгоду от нового пакета соглашений с Китаем

Гаврилов: соглашения РФ и КНР дают бизнесу долгосрочный горизонт планирования

© РИА Новости / Александр Казаков/PoolПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества задает магистральное направление развития связей двух стран, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.
Россия и Китай приняли и подписали 42 документа в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Среди документов, подписанных и принятых на высшем уровне: совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
"Объем документа достигает 47 страниц, он задает магистральные направления развития связей двух стран на годы вперед. В дополнение к нему лидеры приняли отдельную декларацию о становлении многополярного мира, продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а также санкционировали подписание около 40 межправительственных и корпоративных соглашений", - сказал депутат "Ленте.ру".
Он отметил, что основной практический выигрыш для российской экономики заключается в закреплении торгового канала, а стержнем взаимодействия остается энергетика.
По словам Гаврилова, в совокупности, подписанные документы продолжают политическое сближение России и Китая в прикладную плоскость и дают российскому бизнесу долгосрочный горизонт планирования при работе на восточном направлении.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
