Депутат раскрыл выгоду от нового пакета соглашений с Китаем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества задает магистральное направление развития связей двух стран, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.