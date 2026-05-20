Гарбузов: мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Выпуск мебельной продукции в Москве увеличился на 8,1% с января по март 2026 года по сравнению со схожим периодом в 2025 году, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, что в 2025 году производство в обрабатывающих отраслях выросло на 4,7%, а инвестиции – на 3,1% в сопоставимых ценах.

Гарбузов отметил, что более 140 столичных заводов предлагают широкий выбор мебели.

"Благодаря городской поддержке компании модернизируют производство, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Такой комплексный подход позволяет отрасли уверенно развиваться и удовлетворять растущий спрос на отечественную продукцию. Так, с января по март текущего года производство мебели выросло на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Кроме того, отгрузка мебельных изделий в январе — марте увеличилась на 10,5 процента — до 13,1 миллиарда рублей.

Также с начала года московские предприятия показали новые изделия в сфере мебели и отделочных решений. В частности, компания "Промет" произвела специальные столы для работы с электроникой и снижающие риск повреждения чувствительных компонентов из-за статического электричества. В свою очередь, столичный бренд Ako Sound начал выпуск инновационных звукоизоляционных панелей.

Каждый год в столице начинают работу порядка 150 предприятий. На данный момент в Москве функционирует более 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает более 755 тысяч человек. Сейчас московским компаниям доступно свыше 20 мер поддержки.