Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:01 20.05.2026
Гарбузов: мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции

Гарбузов: столичные мебельные заводы увеличивают выпуск продукции

© Фото : Пресс-служба ДИППМебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции
Мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Выпуск мебельной продукции в Москве увеличился на 8,1% с января по март 2026 года по сравнению со схожим периодом в 2025 году, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, что в 2025 году производство в обрабатывающих отраслях выросло на 4,7%, а инвестиции – на 3,1% в сопоставимых ценах.
Гарбузов отметил, что более 140 столичных заводов предлагают широкий выбор мебели.
"Благодаря городской поддержке компании модернизируют производство, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Такой комплексный подход позволяет отрасли уверенно развиваться и удовлетворять растущий спрос на отечественную продукцию. Так, с января по март текущего года производство мебели выросло на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Кроме того, отгрузка мебельных изделий в январе — марте увеличилась на 10,5 процента — до 13,1 миллиарда рублей.
Также с начала года московские предприятия показали новые изделия в сфере мебели и отделочных решений. В частности, компания "Промет" произвела специальные столы для работы с электроникой и снижающие риск повреждения чувствительных компонентов из-за статического электричества. В свою очередь, столичный бренд Ako Sound начал выпуск инновационных звукоизоляционных панелей.
Каждый год в столице начинают работу порядка 150 предприятий. На данный момент в Москве функционирует более 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает более 755 тысяч человек. Сейчас московским компаниям доступно свыше 20 мер поддержки.
Ранее Гарбузов рассказал, что 21 мая в столице состоится встреча для инвесторов, представителей промышленных предприятий и предпринимателей "Земельные участки от города для бизнеса: реализация масштабных инвестиционных проектов, особенности КРТ, проекты по созданию мест приложения труда".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнесаМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала