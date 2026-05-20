Гарбузов: бизнесу в Москве расскажут, как реализовывать инвестпроекты - РИА Новости, 20.05.2026
12:30 20.05.2026
Гарбузов: бизнесу в Москве расскажут, как реализовывать инвестпроекты

© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Москве 21 мая пройдет встреча для инвесторов, представителей промышленных предприятий и предпринимателей "Земельные участки от города для бизнеса: реализация масштабных инвестиционных проектов, особенности КРТ, проекты по созданию мест приложения труда", заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Земельные участки, предоставляемые городом, — один из ключевых ресурсов для запуска новых производств и развития инфраструктуры. От понятности механизмов получения площадок и требований к реализации проектов зависит не только скорость прохождения процедур, но и точность проектного планирования. Сегодня в Москве на разных этапах находится более 100 промышленных МаИП, а по программе стимулирования создания мест приложения труда одобрено строительство свыше 290 объектов — это наглядно подтверждает востребованность городских мер поддержки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
На мероприятии участникам расскажут о возможностях получения земельных участков от города, алгоритмах реализации масштабных инвестпроектов, ключевых особенностях проектов комплексного развития территорий. Кроме того, предприниматели узнают, как устроены проекты по созданию мест приложения труда и какие параметры важно учитывать на этапе подготовки инициатив.
Встреча состоится в формате открытого диалога: гости смогут обсудить с представителями правительства Москвы примеры из практики в формате вопрос-ответ. Информация об участии и регистрация доступны на инвестиционном портале столицы. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть там же.
Семинар состоится в рамках цикла встреч, проходящих на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди будущих тем — "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен стандарт общественного капитала бизнеса?".
Прошедшие семинары также доступны в записи на инвестпортале Москвы.
Ранее Гарбузов анонсировал семинар "Получение разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и газификация объекта: алгоритм и изменения, которые нужно знать", который состоялся в Москве 15 мая. Предпринимателям рассказали о ключевых этапах реализации инвестиционных и строительных проектов.
