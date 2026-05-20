Эксперт объяснила взаимосвязь детского ожирения и гаджетов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.​

Она добавила, что питание ребенка должно быть сбалансированным и иметь множество компонентов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, клетчатку и так далее.

"Для того, чтобы все это получить, а потом еще и сжечь, ребенок должен, конечно же, двигаться. То есть если он пользуется какими-то электронными устройствами ... то, конечно же, он должен иметь обязательно в своем режиме достойное количество часов в неделю затраты физической энергии", - заключила эксперт.