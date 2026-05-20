Эксперт объяснила взаимосвязь детского ожирения и гаджетов - РИА Новости, 20.05.2026
04:53 20.05.2026 (обновлено: 10:41 20.05.2026)
Эксперт объяснила взаимосвязь детского ожирения и гаджетов

Мокрышева: частое использование гаджетов детьми может привести к ожирению

© Depositphotos.com / fizkesДети в телефоном и перед компьютером
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о взаимосвязи детского ожирения и использования гаджетов.
  • По словам Мокрышевой, дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, что приводит к проблемам с весом.
  • Эксперт подчеркнула важность сбалансированного питания и физической активности для детей.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.​
"Ребенок находится в статичном состоянии, при этом он практически не тратит энергию, которую получает с пищей. Поэтому вот такая связь, разумеется, прослеживается. Чем больше ребенок взаимодействует, чем больше его экранное время ... это, конечно, провокация к тому, чтобы была гиподинамия, чтобы была проблема с сжиганием той энергии, которую он получает во время питания", - сказала Мокрышева журналистам, отвечая на вопрос о связи ожирения с гаджетами.
Она добавила, что питание ребенка должно быть сбалансированным и иметь множество компонентов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, клетчатку и так далее.
"Для того, чтобы все это получить, а потом еще и сжечь, ребенок должен, конечно же, двигаться. То есть если он пользуется какими-то электронными устройствами ... то, конечно же, он должен иметь обязательно в своем режиме достойное количество часов в неделю затраты физической энергии", - заключила эксперт.
