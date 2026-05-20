Белоус заявил, что Кисляк, Батраков и Тюкавин должны играть не в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной России Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Константин Тюкавин способны играть на хорошем уровне в ведущих европейских чемпионатах, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.
«
"В данной ситуации у нас есть пример Александра Головина, который перешел в "Монако" и доказал свой уровень игры, став лидером команды. И есть другой пример – Захарян, который ушел в "Реал Сосьедад" и полностью провалился. Но это ошибка испанского клуба, потому что в последний год игры в "Динамо" Арсен, скажем так, неважно выглядел. Но что касается Кисляка, может быть, даже (хавбека ЦСКА Кирилла) Глебова, а также Батракова и Тюкавина – это те футболисты, которые могут играть на самом высоком уровне в очень хороших лигах", - сказал Белоус.
"Но насколько западноевропейские клубы могут благоволить к российским игрокам – это вопрос. Поэтому вопрос интереса к нашим игрокам не только футбольный, но и политический. И не забывайте, что игрокам надо предлагать достойную зарплату, уже никак не ниже той, которую они получают в России. А это могут сделать только клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Если российские футболисты будут попадать в такие клубы, то это будет здорово. Я считаю, что стремиться к этому надо, потому что потом они будут приезжать в нашу национальную сборную значительно более окрепшими, более смелыми и с огромным опытом", - подчеркнул собеседник агентства.
