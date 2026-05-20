Белоус заявил, что Кисляк, Батраков и Тюкавин должны играть не в России - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
15:42 20.05.2026 (обновлено: 16:01 20.05.2026)
Белоус заявил, что Кисляк, Батраков и Тюкавин должны играть не в России

Матвей Кисляк. Архивное фото
  • Юрий Белоус заявил, что футболисты сборной России Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Константин Тюкавин способны играть на хорошем уровне в ведущих европейских чемпионатах.
  • Он отметил, что интерес западноевропейских клубов к российским игрокам зависит не только от футбольных, но и от политических факторов.
  • По мнению бывшего гендиректора "Ростова", футболистам нужно предлагать достойную зарплату, не ниже той, которую они получают в России, а это могут сделать только клубы из топ-5 европейских чемпионатов.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной России Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Константин Тюкавин способны играть на хорошем уровне в ведущих европейских чемпионатах, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.
Игроки выступают за московские клубы. Кисляк является полузащитником ЦСКА, Батраков – хавбеком "Локомотива", а Тюкавин – нападающим "Динамо".
"В данной ситуации у нас есть пример Александра Головина, который перешел в "Монако" и доказал свой уровень игры, став лидером команды. И есть другой пример – Захарян, который ушел в "Реал Сосьедад" и полностью провалился. Но это ошибка испанского клуба, потому что в последний год игры в "Динамо" Арсен, скажем так, неважно выглядел. Но что касается Кисляка, может быть, даже (хавбека ЦСКА Кирилла) Глебова, а также Батракова и Тюкавина – это те футболисты, которые могут играть на самом высоком уровне в очень хороших лигах", - сказал Белоус.
"Но насколько западноевропейские клубы могут благоволить к российским игрокам – это вопрос. Поэтому вопрос интереса к нашим игрокам не только футбольный, но и политический. И не забывайте, что игрокам надо предлагать достойную зарплату, уже никак не ниже той, которую они получают в России. А это могут сделать только клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Если российские футболисты будут попадать в такие клубы, то это будет здорово. Я считаю, что стремиться к этому надо, потому что потом они будут приезжать в нашу национальную сборную значительно более окрепшими, более смелыми и с огромным опытом", - подчеркнул собеседник агентства.
ФутболРоссияЮрий БелоусМатвей КислякАлексей БатраковПФК ЦСКАДинамо МоскваРостовКонстантин Тюкавин
 
