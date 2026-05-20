Финский министр опозорился после обвинения в адрес России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен попал в неловкую ситуацию, попытавшись обвинить Россию в появлении украинских БПЛА в небе над Финляндией и Эстонией, пишет Iltalehti.
Когда Хяккинена спросили на брифинге о наличии конкретных доказательств того, что Россия якобы перенаправляет украинские БПЛА в Финляндию и Прибалтику, министр замялся и сказал что-то странное.
"Мы знаем, что у России есть возможность решительно пресечь как минимум эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары беспилотников по Санкт-Петербургу и Москве, а также близлежащим городам", — сказал он.
Как отмечает издание, Хяккинен так и не привел конкретных доказательств причастности России к полетам украинских беспилотников, отказавшись давать комментарии по теме вопроса.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.