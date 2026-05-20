Финский министр опозорился после обвинения в адрес России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен попал в неловкую ситуацию, попытавшись обвинить Россию в появлении украинских БПЛА в небе над Финляндией и Эстонией, пишет Iltalehti.

Как отмечает издание, Хяккинен так и не привел конкретных доказательств причастности России к полетам украинских беспилотников, отказавшись давать комментарии по теме вопроса.

При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.