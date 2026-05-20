Телеканал RT и китайский CCTV представили фильм о Маньчжурской операции

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Телеканал RT и китайский CCTV представили совместный документальный фильм "Последний удар", посвященный Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года, сообщили в RT.
Премьера первой серии документального фильма "Последний удар" состоялась в прямом эфире "RT.Док". Показ приурочен к визиту президента России Владимира Путина в Китай.
"Трехсерийная картина посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года - финальному крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".
Уточняется, что это первая документальная картина о той эпохе, которую совместно произвели и одновременно покажут российские и китайские СМИ.
"Съемки велись на местах боев, в архивах, музеях и у мемориалов. В ленте покажут ранее не публиковавшиеся в СМИ свидетельства очевидцев и материалы", - говорится в сообщении.
Премьера второй и третьей серий фильма состоится в эфире "RT.Док" 21 и 22 мая. Начало показа в 13.30 мск.
