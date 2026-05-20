Рейтинг@Mail.ru
Телеканал RT и китайский CCTV представили фильм о Маньчжурской операции - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 20.05.2026
Телеканал RT и китайский CCTV представили фильм о Маньчжурской операции

RT и CCTV представили документальный фильм о Маньчжурской операции 1945 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT и китайский CCTV представили совместный документальный фильм "Последний удар", посвященный Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года.
  • Премьера первой серии фильма состоялась в прямом эфире "RT.Док" и была приурочена к визиту Владимира Путина в Китай.
  • Вторая и третья серии фильма будут показаны в эфире "RT.Док" 21 и 22 мая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Телеканал RT и китайский CCTV представили совместный документальный фильм "Последний удар", посвященный Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года, сообщили в RT.
Премьера первой серии документального фильма "Последний удар" состоялась в прямом эфире "RT.Док". Показ приурочен к визиту президента России Владимира Путина в Китай.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Договорились об очень важном": главное о визите Путина в Китай
Вчера, 15:59
«

"Трехсерийная картина посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года - финальному крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".

Уточняется, что это первая документальная картина о той эпохе, которую совместно произвели и одновременно покажут российские и китайские СМИ.
"Съемки велись на местах боев, в архивах, музеях и у мемориалов. В ленте покажут ранее не публиковавшиеся в СМИ свидетельства очевидцев и материалы", - говорится в сообщении.
Премьера второй и третьей серий фильма состоится в эфире "RT.Док" 21 и 22 мая. Начало показа в 13.30 мск.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
RT организовал кинофестиваль в Париже, несмотря на санкции
15 апреля, 11:06
 
В миреРоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала