Телеканал RT и китайский CCTV представили фильм о Маньчжурской операции

Краткий пересказ от РИА ИИ Телеканал RT и китайский CCTV представили совместный документальный фильм "Последний удар", посвященный Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года.

Премьера первой серии фильма состоялась в прямом эфире "RT.Док" и была приурочена к визиту Владимира Путина в Китай.

Вторая и третья серии фильма будут показаны в эфире "RT.Док" 21 и 22 мая.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Телеканал RT и китайский CCTV представили совместный документальный фильм "Последний удар", посвященный Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года, сообщили в RT.

Владимира Путина в Китай. Премьера первой серии документального фильма "Последний удар" состоялась в прямом эфире "RT.Док". Показ приурочен к визиту президента России

« "Трехсерийная картина посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года - финальному крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".

Уточняется, что это первая документальная картина о той эпохе, которую совместно произвели и одновременно покажут российские и китайские СМИ.

"Съемки велись на местах боев, в архивах, музеях и у мемориалов. В ленте покажут ранее не публиковавшиеся в СМИ свидетельства очевидцев и материалы", - говорится в сообщении.