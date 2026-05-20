Филимонов встретился с финалистами кадрового проекта для ветеранов СВО

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочее совещание с главами муниципалитетов Вологодчины – финалистами проекта "Герои Русского Севера", сообщает пресс-служба правительства региона.

Кадровый проект "Герои Русского Севера" – региональный аналог федеральной программы "Время героев". Он помогает финалистам – участникам СВО – реализоваться на гражданской службе при поддержке наставников из числа членов команды правительства Вологодской области.

"Руководители, прошедшие СВО, уже демонстрируют впечатляющие результаты в развитии муниципалитетов и высокий уровень вовлеченности в решение задач территорий. Эту практику будем последовательно углублять и развивать. Именно Вологодчина выступила с инициативой включить в ключевые критерии эффективности руководителей регионов показатель по количеству участников специальной военной операции, трудоустроенных или интегрированных в систему управления территориями", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

В настоящее время пять муниципалитетов Вологодской области возглавляют участники специальной военной операции. Среди них – глава Нюксенского округа Антон Тропин, Чагодощенского округа – Илья Шубин, Кичменгско-Городецкого округа – Андрей Андринович, Усть-Кубинского округа – Сергей Щербаков, Сямженского округа – Дмитрий Чибрик.

"Заслушал доклады руководителей муниципалитетов, обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в округах, основные задачи на ближайшую перспективу и вопросы взаимодействия с жителями. Особое внимание уделили итогам социально-экономического развития муниципалитетов за первый квартал. Обсудили реализацию проекта "Народный бюджет", который позволяет жителям напрямую участвовать в определении приоритетов развития своих территорий и контролировать выполнение важных инициатив. Рассмотрели вопросы работы с обращениями граждан через систему обратной связи", – поделился Филимонов.