Фетисов: печально, что НХЛ не дает россиянам привезти в страну Кубок Стэнли

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что считает печальным и странным запрет руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) привозить в свою страну Кубок Стэнли россиянам, завоевавшим трофей.
НХЛ в 2022 году ввела запрет на привоз российскими хоккеистами Кубка Стэнли в Россию. Летом 2026 года один из россиян гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в 11-м подряд сезоне.
"Для меня все это странно и печально. По моему пониманию, НХЛ является примером всем другим международным организациям того, как в этой мужской, брутальной игре в одной раздевалке находятся хоккеисты из разных стран. Они играют против таких же команд, и нет никакой ненависти друг к другу. И не дать привезти Кубок Стэнли в Россию - трофей, который в этой ситуации мог бы быть своего рода голубем мира... Хотя я знаю, что в руководстве Национальной хоккейной лиги находятся адекватные люди, понимающие все, что происходит, чтущие спортивные принципы и традиции, которые были заложены более ста лет назад", - сказал Фетисов.
"Я столкнулся с этим в 1997 году, когда впервые решил привезти в Москву Кубок Стэнли. Но мне (комиссар НХЛ) Гэри Беттмэн прямо на льду (после победы "Детройт Ред Уингз" в финале) сказал, что у меня это не получится: мол, у нас процветает криминал и все такое прочее. Я гарантировал ему, что ничего с Кубком Стэнли не произойдет. И что это, наоборот, будет хорошим дружественным шагом сильнейшей хоккейной лиги мира по отношению к российским болельщикам. Решение было принято, и мы привезли трофей в Россию. И тогда все руководство НХЛ, кроме Гэри Беттмэна, приехало в Москву, и они получили большое удовольствие от того, что увидели", - отметил собеседник агентства.
В Восточной конференции за "Монреаль Канадиенс" выступает российский нападающий Иван Демидов, а в составе его соперника по полуфиналу Кубка Стэнли, "Каролины Харрикейнз", играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. В Западной конференции в финале встретятся "Колорадо Эвеланш" (в состав команды входят российские форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков) и "Вегас Голден Найтс" (за клуб играют нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев).