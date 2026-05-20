"Беспредельные решения": Фетисов раскритиковал санкции в командных видах

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Продолжение запрета на участие сборных России в международных соревнованиях в командных видах спорта связано с тем, что международные чиновники ищут различные причины оправдать принятые ранее незаконные решения, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 18 мая принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ, в пятницу подобное решение было принято Объединенным миром борьбы (UWW) в отношении борцов. После начала СВО в 2022 году российским представителям всех командных видов спорта было запрещено участие в международных соревнованиях. Позднее санкции были сняты только со сборных России по водному поло.
"Я не знаю, в чем заключается разница санкций в отношении командных видов спорта по сравнению с индивидуальными атлетами. Для меня это на самом деле загадка. То они (международные чиновники) нам про какую-то безопасность спортсменов сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания принятия в свое время, скажем так, беспредельных решений", - сказал Фетисов.