КНР оценила идею России по созданию архитектуры евразийской безопасности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. КНР высоко оценивает выдвинутую РФ инициативу формирования равной и неделимой архитектуры евразийской безопасности, следует из совместного заявления двух стран.
"Китайская сторона высоко оценивает выдвинутую российской стороной инициативу формирования равной и неделимой архитектуры евразийской безопасности", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.