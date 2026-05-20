Euroclear отказался комментировать возможные последствия исков в России

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Международный депозитарий Euroclear отказался комментировать РИА Новости возможные последствия серии судебных исков к компании в России, ограничившись ранее опубликованным официальным заявлением.
"Мы на самом деле не комментируем ничего сверх заявления, которое, по сути, отвечает на ваш вопрос", - сказал агентству представитель Euroclear в ответ на просьбу прокомментировать возможное влияние российских судебных решений на операционную деятельность компании и работу с замороженными российскими активами.
Собеседник агентства напомнил, что Euroclear уже заявлял о намерении оспорить решение Арбитражного суда Москвы в пользу Банка России по иску против Euroclear Bank.
"Euroclear решительно оспаривает этот иск, который не имеет под собой оснований", - привел представитель депозитария заявление компании.
В Euroclear также подчеркнули, что не признают юрисдикцию российских судов по подобным делам.
"Подобные иски не признаются в соответствии с законодательством ЕС, и Euroclear не признает юрисдикцию суда", - указала компания в своем заявлении.
При этом в Euroclear заверили, что решение российского суда не повлияло на деятельность депозитария.
"Операционная деятельность и финансовое положение Euroclear не затронуты решением суда", - говорится в заявлении.
Компания также подтвердила, что активы Банка России остаются заблокированными в рамках санкционного режима ЕС.
"Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются иммобилизованными в соответствии с международными санкциями", - подчеркивается в документе.
В пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского депозитария Euroclear. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы в заявлении, указал, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены в депозитарии и что не признает юрисдикцию московского суда, а также обещал оспорить решение.