Euroclear отказался комментировать возможные последствия исков в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Euroclear отказался комментировать возможные последствия серии судебных исков к компании в России, ограничившись ранее опубликованным официальным заявлением.

Депозитарий решительно оспаривает иск Арбитражного суда Москвы в пользу Банка России и не признает юрисдикцию российских судов по подобным делам.

Активы Центрального банка России остаются заблокированными в Euroclear Bank в соответствии с международными санкциями.

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Международный депозитарий Euroclear отказался комментировать РИА Новости возможные последствия серии судебных исков к компании в России, ограничившись ранее опубликованным официальным заявлением.

"Мы на самом деле не комментируем ничего сверх заявления, которое, по сути, отвечает на ваш вопрос", - сказал агентству представитель Euroclear в ответ на просьбу прокомментировать возможное влияние российских судебных решений на операционную деятельность компании и работу с замороженными российскими активами.

Собеседник агентства напомнил, что Euroclear уже заявлял о намерении оспорить решение Арбитражного суда Москвы в пользу Банка России по иску против Euroclear Bank.

"Euroclear решительно оспаривает этот иск, который не имеет под собой оснований", - привел представитель депозитария заявление компании.

В Euroclear также подчеркнули, что не признают юрисдикцию российских судов по подобным делам.

"Подобные иски не признаются в соответствии с законодательством ЕС , и Euroclear не признает юрисдикцию суда", - указала компания в своем заявлении.

При этом в Euroclear заверили, что решение российского суда не повлияло на деятельность депозитария.

"Операционная деятельность и финансовое положение Euroclear не затронуты решением суда", - говорится в заявлении.

Компания также подтвердила, что активы Банка России остаются заблокированными в рамках санкционного режима ЕС.

"Активы Центрального банка России , находящиеся в Euroclear Bank, остаются иммобилизованными в соответствии с международными санкциями", - подчеркивается в документе.