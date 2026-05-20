Глава МИД Эстонии раскритиковал США за вывод сил из Европы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.
Цахкна в интервью газета Financial Times назвал произвольными ряд объявлений о сокращении численности американских сил в Европе. По его мнению, США следует более тесно координировать со своими союзниками по НАТО этот процесс, чтобы избежать ослабления "сдерживающего потенциала альянса".
"Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы", - заявил он.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.