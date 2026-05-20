Ученая рассказала, сколько в мире потенциально обитаемых экзопланет - РИА Новости, 20.05.2026
05:34 20.05.2026
Ученая рассказала, сколько в мире потенциально обитаемых экзопланет

РИА Новости: человечеству известно о десятках потенциально обитаемых экзопланет

© PHL@ UPR Arecibo, NASA EPIC Team — Земля и планета Проксима Центавра b
Земля и планета Проксима Центавра b. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Человечеству известно о нескольких десятках планет за пределами Солнечной системы, которые находятся на приемлемом для зарождения там жизни расстоянии от своих звезд, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.
"Планета считается потенциально обитаемой, если она находится в комфортной температурной зоне. Сейчас известно несколько десятков таких экзопланет", - сказала Ананьева.
Она уточнила, что понятие "потенциальной обитаемости" характеризует климат планеты, но не говорит о том, что на ней находятся какие-либо живые существа. По словам Ананьевой, Луна и Марс тоже находятся в обитаемой зоне, однако на спутнике Земли жизни нет, а на Красной Планете ученые пока еще только надеются обнаружить какие-либо микробные формы.
Такое небольшое количество известных потенциально обитаемых по сравнению с общим числом экзопланет, которых открыто более шести тысяч, ученый объяснила тем, что наиболее распространенный способ – транзитный, наиболее чувствителен к ближайшим к звезде планетам. В то же время для того, чтобы на планете было не слишком "жарко" для возникновения жизни, она должна быть несколько отдалена от светила.
Среди потенциально обитаемых планет, по словам Ананьевой, около 20 близких к размеру к Земле. Нахождение в комфортной климатической зоне подразумевает, что у них на поверхности может быть жидкая вода, а также, скорее всего, есть атмосфера. При этом точно сказать, какая она – благоприятная, как на Земле, или "духовка", как на Венере, сложно.
