Стармер и Зеленский обсудили ослабление санкций против российской нефти

ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после ослабления санкций Лондона против топлива, произведенного из российской нефти, следует из заявления канцелярии Стармера.

Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. В среду агентство AP сообщило, что Киев "уточняет детали" новых мер у Лондона , и что между Украиной и Британией идет "очень активное общение" по этому поводу.

"Премьер-министр… рассказал о том, как Великобритания усиливает давление на российскую экономику, в том числе посредством объявленного вчера нового пакета санкций, и о том, что в результате действий Великобритании на рынке будет меньше российской нефти", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.