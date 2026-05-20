Стармер и Зеленский обсудили ослабление санкций против российской нефти - РИА Новости, 20.05.2026
23:48 20.05.2026
Стармер и Зеленский обсудили ослабление санкций против российской нефти

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер и Зеленский провели телефонные переговоры после ослабления санкций Лондона против топлива, произведенного из российской нефти.
  • Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
  • Британский Минторг пообещал пересматривать разрешение на импорт дизеля и авиационного керосина и отменить его как можно скорее.
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после ослабления санкций Лондона против топлива, произведенного из российской нефти, следует из заявления канцелярии Стармера.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. В среду агентство AP сообщило, что Киев "уточняет детали" новых мер у Лондона, и что между Украиной и Британией идет "очень активное общение" по этому поводу.
"Премьер-министр… рассказал о том, как Великобритания усиливает давление на российскую экономику, в том числе посредством объявленного вчера нового пакета санкций, и о том, что в результате действий Великобритании на рынке будет меньше российской нефти", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В среду власти Британии уточнили, что запрета на импорт дизеля и авиационного керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах, ранее не было, а санкции и исключение из них были введены только в среду. Британский минторг пообещал пересматривать разрешение на импорт и отменить его как можно скорее.
