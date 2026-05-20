Совет директоров «Эн+» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет директоров "Эн+" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщили в компании.

"Рекомендовать собранию принять следующие решения: чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать", - сказано в сообщении.