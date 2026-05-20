Новак рассказал о договоренности по проекту "Сила Сибири 2"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай достигли договоренности по ускорению реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

"Сегодня обсуждался этот вопрос, и, как вы знаете, президент сказал о том, что достигнуты договоренности по ускорению реализации этого проекта", - сказал он в "Первому каналу", комментируя проект строительства трубопровода "Сила Сибири 2" для поставки российского газа через Монголию.