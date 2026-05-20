Шойгу: партнерство с Россией помогло нарастить ВВП Армении на 40 процентов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости . Партнерство с Россией помогло нарастить ВВП Армении на 40% за последние три года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Но сотрудничество и стратегическое партнерство - это улица с двусторонним движением. Поэтому предлагаю сейчас обсудить дальнейшее выстраивание взаимодействия с Арменией в политической, экономической сферах, a также в области безопасности", - добавил Шойгу.