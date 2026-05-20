ЦБ России просит немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
- Ходатайство поступило в суд 19 мая и пока не рассмотрено.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела. Оно пока не рассмотрено.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд 15 мая полностью удовлетворил исковые требования.
После этого ЦБ РФ сообщил, что удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, но напомнил, что Euroclear имеет право обжаловать его.
Euroclear, комментируя решение арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить судебный акт, передавало агентство Рейтер.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.