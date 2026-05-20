ЦБ России просит немедленно исполнить решение по иску к Euroclear
16:53 20.05.2026 (обновлено: 16:58 20.05.2026)
ЦБ России просит немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
  • Ходатайство поступило в суд 19 мая и пока не рассмотрено.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", - сказали в пресс-службе.
Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела. Оно пока не рассмотрено.
Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд 15 мая полностью удовлетворил исковые требования.
После этого ЦБ РФ сообщил, что удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, но напомнил, что Euroclear имеет право обжаловать его.
Euroclear, комментируя решение арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить судебный акт, передавало агентство Рейтер.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
