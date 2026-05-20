Венгрия имеет право самостоятельно решать, где закупать газ, заявил Мадьяр - РИА Новости, 20.05.2026
14:30 20.05.2026
Венгрия имеет право самостоятельно решать, где закупать газ, заявил Мадьяр

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр заявил, что страна имеет право самостоятельно решать, где закупать энергоносители.
  • Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
  • Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству, а действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей.
ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Венгрия как суверенная страна Евросоюза обладает правом самостоятельно решать, где закупать энергоносители, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"В Евросоюзе суверенные страны и у них есть суверенное право решать, в каком направлении двигаться в определенных областях", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, комментируя вопрос о том, что Будапешт продолжает закупку российских энергоносителей.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
ВенгрияРоссияПольшаПетер МадьярДональд ТускВиктор ОрбанГазпромЭкономика
 
 
