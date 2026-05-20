Семью заразившегося Эболой американца доставят в клинику "Шарите" в Берлине

"После того, как… в Берлин прибыл заразившийся Эболой гражданин США, американские власти обратились с просьбой о размещении (в клинике – ред.) членов его семьи", - говорится в материале.

Минздрав ФРГ уточнил, что в клинику "Шарите" доставят супругу и трех детей зараженного. Отмечается, что ранее они также находились в Демократической Республике Конго. Все четверо будут помещены в изоляционное отделение.

Ранее минздрав ФРГ уточнил, что лечение заразившегося лихорадкой Эбола пациента в столице Германии не представляет опасности, так как изолированная палата, в которую его поместили, отделена от обычной зоны клиники. Таким образом между заразившимся и остальными пациентами не будет контактов.