Семин заявил, что Джикия поможет любому клубу в России - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
18:04 20.05.2026 (обновлено: 18:11 20.05.2026)
Семин заявил, что Джикия поможет любому клубу в России

© Фото : соцсети ФК "Химки"Георгий Джикия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что Георгий Джикия может быть полезен любому клубу РПЛ благодаря своему опыту.
  • Агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил о вероятности возвращения Джикии в РПЛ.
  • Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года, провел 17 матчей в завершившемся сезоне и забил два гола, а последним его клубом в России были «Химки».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что 32-летний защитник Георгий Джикия, который может вернуться в Россию из турецкого "Антальяспора", может быть полезен любому клубу благодаря своему опыту.
Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что существует вероятность возвращения Джикии в РПЛ. Защитник выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года, провел 17 матчей в завершившемся сезоне и забил два гола. Клуб занял 16-е место и вылетел из турецкой Суперлиги.
"Если хочет, наверное, у него получится вернуться в РПЛ. У него какие-то контакты есть. Наверное, он будет полезен для наших команд. Конечно, возраст не помешает. Он опытный человек. Он может пригодиться любому клубу", - сказал Семин.
Последним клубом Джикии в России были "Химки", до этого он восемь сезонов играл за "Спартак" (215 матчей, пять голов), с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
ФутболСпортЮрий СеминГеоргий ДжикияВладимир КузьмичёвСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ХимкиАнтальяспор
 
