Агент Джикии анонсировал вероятное возвращение футболиста в Россию

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Существует вероятность, что российский защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия вернется в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Джикии 32 года, защитник выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. В составе клуба в завершившемся сезоне российский футболист провел 17 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами. По итогам чемпионата "Антальяспор" занял 16-е место из 18 в турнирной таблице Суперлиги, набрав 32 очка, и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.
"Вероятность того, что Георгий вернется в Россию, конечно, существует. Говорить о каких-то конкретных предложениях на сегодняшний день не приходится, но из российского чемпионата интересовались. Однако с учетом, что у него действующий контракт, и понятно, что с турецким клубом в такой ситуации придется договариваться, потому что вряд ли они захотят расстаться с ним, как со свободным агентом", - сказал Кузьмичев.
"У Георгия действующий контракт на следующий сезон. Тем не менее руководство клуба будет собираться и обсуждать новый сезон, задачи. И после этого уже будет понятно. Они переговорят с нами, и будем решать, продолжит ли Георгий в этой команде или можно искать другой клуб", - отметил агент.
Последним клубом Джикии в российском чемпионате были подмосковные "Химки". До перехода в подмосковный клуб он восемь сезонов играл в московском "Спартаке". В составе "красно-белых" защитник принял участие в 215 матчах, забив пять мячей, и помог "Спартаку" по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
