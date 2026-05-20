Рейтинг@Mail.ru
Агент Джикии анонсировал вероятное возвращение футболиста в Россию - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:38 20.05.2026 (обновлено: 17:09 20.05.2026)
Агент Джикии анонсировал вероятное возвращение футболиста в Россию

Агент Кузьмичев: существует вероятность, что Джикия вернется в клуб РПЛ

© Фото : соцсети ФК "Химки"Георгий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : соцсети ФК "Химки"
Георгий Джикия. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Существует вероятность, что российский защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия вернется в клуб РПЛ.
  • Джикия выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года и имеет действующий контракт на следующий сезон.
  • Последним клубом Джикии в российском чемпионате были подмосковные "Химки", а до этого он восемь сезонов играл в московском "Спартаке".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Существует вероятность, что российский защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия вернется в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Джикии 32 года, защитник выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. В составе клуба в завершившемся сезоне российский футболист провел 17 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами. По итогам чемпионата "Антальяспор" занял 16-е место из 18 в турнирной таблице Суперлиги, набрав 32 очка, и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Белоус заявил, что Кисляк, Батраков и Тюкавин должны играть не в России
Вчера, 15:42
"Вероятность того, что Георгий вернется в Россию, конечно, существует. Говорить о каких-то конкретных предложениях на сегодняшний день не приходится, но из российского чемпионата интересовались. Однако с учетом, что у него действующий контракт, и понятно, что с турецким клубом в такой ситуации придется договариваться, потому что вряд ли они захотят расстаться с ним, как со свободным агентом", - сказал Кузьмичев.
"У Георгия действующий контракт на следующий сезон. Тем не менее руководство клуба будет собираться и обсуждать новый сезон, задачи. И после этого уже будет понятно. Они переговорят с нами, и будем решать, продолжит ли Георгий в этой команде или можно искать другой клуб", - отметил агент.
Последним клубом Джикии в российском чемпионате были подмосковные "Химки". До перехода в подмосковный клуб он восемь сезонов играл в московском "Спартаке". В составе "красно-белых" защитник принял участие в 215 матчах, забив пять мячей, и помог "Спартаку" по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Фермин Лопес - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Фермин Лопес пропустит чемпионат мира по футболу
Вчера, 15:53
 
ФутболСпортГеоргий ДжикияВладимир КузьмичёвХК Спартак (Москва)ХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Антальяспор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала