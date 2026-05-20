Аш-Шараа показал подаренные Трампом духи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа опубликовал в соцсети X фотографию подаренных президентом США Дональдом Трампом духов Trump Victory.
- Ахмед аш-Шараа выразил благодарность Дональду Трампу за подарок и отметил, что он способствует укреплению отношений между Сирией и США.
- На снимке, опубликованном аш-Шараа, видны две коробки духов Trump Victory и открытка с гербом Белого дома и подписью Трампа.
БЕЙРУТ, 20 мая - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа опубликовал в соцсети X фотографию подаренных президентом США Дональдом Трампом духов Trump Victory.
"Некоторые встречи оставляют впечатление; наша, судя по всему, оставила аромат. Спасибо, господин президент Дональд Трамп, за вашу щедрость и за то, что предоставили этот ценный подарок. Пусть дух той встречи продолжит формировать более прочные отношения между Сирией и США", - написал аш-Шараа в комментарии к фотографии.
На опубликованном снимке видны две коробки духов Trump Victory - одна красная, другая черная, с золотистой надписью TRUMP VICTORY. Перед ними размещена открытка с гербом Белого дома и подписью Трампа.
"Ахмед, все говорят о фотографии, которую мы сделали, когда я подарил тебе этот прекрасный одеколон. На случай, если он у тебя закончился!", - говорится в открытке, продемонстрированной вместе с духами.