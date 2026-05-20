© AP Photo / Frank Augstein Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

СМИ: заместителя посла Британии в Вашингтоне отстранили от должности

Джеймс Роско занимал пост заместителя главы миссии британского посольства в Вашингтоне с июля 2022 года.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель посла Британии в Вашингтоне Джеймс Роско отстранен от должности, пишет газета Times

"Джеймс Роско отстранен от должности заместителя главы миссии британского посольства в Вашингтоне", - говорится в материале издания.

По данным газеты, сотрудникам посольства сообщили об этом решении без объяснения причин.

Как уточняет издание, у следствия к дипломату есть вопросы в рамках расследования утечки секретных обсуждений с заседания Совета национальной безопасности. Times пишет, что в материалах содержалась стенограмма высказываний британских министров о военном конфликте вокруг Ирана.

По словам источников из британского МИД, в последние недели среди допрошенных по делу об утечке были и высокопоставленные сотрудники посольства.