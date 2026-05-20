СМИ: заместителя посла Британии в Вашингтоне отстранили от должности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель посла Британии в Вашингтоне Джеймс Роско отстранен от должности.
- Джеймс Роско занимал пост заместителя главы миссии британского посольства в Вашингтоне с июля 2022 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель посла Британии в Вашингтоне Джеймс Роско отстранен от должности, пишет газета Times.
"Джеймс Роско отстранен от должности заместителя главы миссии британского посольства в Вашингтоне", - говорится в материале издания.
По данным газеты, сотрудникам посольства сообщили об этом решении без объяснения причин.
Как уточняет издание, у следствия к дипломату есть вопросы в рамках расследования утечки секретных обсуждений с заседания Совета национальной безопасности. Times пишет, что в материалах содержалась стенограмма высказываний британских министров о военном конфликте вокруг Ирана.
По словам источников из британского МИД, в последние недели среди допрошенных по делу об утечке были и высокопоставленные сотрудники посольства.
Роско занимал данный пост с июля 2022 года.
Трамп раскритиковал решение назначить Мандельсона послом в США
21 апреля, 07:01