Россия и Китай отметили важность договора о добрососедстве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и Китая заложил долговременную основу современных отношений, следует из совместного заявления России и КНР.
"Вобрав в себя многовековой позитивный опыт российско-китайских связей, опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права, Договор заложил долговременную правовую основу современных отношений между Россией и Китаем", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.