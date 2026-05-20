Россия и Китай отметили важность договора о добрососедстве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и Китая заложил долговременную основу современных отношений, следует из совместного заявления России и КНР.

"Вобрав в себя многовековой позитивный опыт российско-китайских связей, опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права, Договор заложил долговременную правовую основу современных отношений между Россией и Китаем", - говорится в тексте заявления.