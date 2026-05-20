Россия и КНР выступают против действий, противоречащим ДНЯО

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против любых действий, которые противоречат обязательствам по ДНЯО со стороны неядерных и ядерных государств, следует из совместного заявления РФ и КНР.

"Стороны решительно выступают против любых действий, которые противоречат обязательствам по ДНЯО. как со стороны неядерных, так и особенно со стороны ядерных государств", - говорится в документе.