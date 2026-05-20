Московская область завоевала больше дипломов на ВсОШ в этом году

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Подмосковье завоевало в этом году 578 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), это на 28% больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Регион в пятый раз подряд занял второе место по количеству полученных наград.

"Успехи подрастающего поколения всегда особенно вдохновляют и радуют. В этом году сборная Подмосковья улучшила свой предыдущий результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 — за 1 место. Из 1 115 участников, представлявших наш регион, больше половины (52%) стали победителями и призерами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внес свою лепту в это достижение!" — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что за последние семь лет количество дипломов выросло более чем в семь раз. Вклад принадлежит трем образовательным кластерам — на базе гимназии имени Примакова, Физтех-лицея и Технолицея имени Долгих, а также школам-флагманам, которые есть в каждом округе.

Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники финального тура, которые набрали не менее 30% от максимальных баллов — по 100 тысяч. Дипломанты имеют право на зачисление в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профильному предмету.

"Как говорит наш президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача — дать ребятам все возможности для самореализации", — подчеркнул Воробьев.

Среди ребят, получивших два и более диплома на ВсОШ, лидируют "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (11 человек), Гимназия имени Е.М. Примакова (8), лицей №5 (4). В последнем сразу два ученика завоевали по четыре диплома — это десятиклассник Александр Васильев-Каменский (победитель по астрономии, призер по экономике, химии и физике) и девятиклассник Максим Мисник (призер по экономике, химии, астрономии и физике).

А шестиклассница из Долгопрудненской гимназии Арина Донцова уже трехкратный лауреат ВсОШ — в этом году стала призером по английскому языку за девятый класс и мировой художественной культуре (искусству).

"Олимпиады дают очень много, ведь нужно быть готовым к любому заданию и по-настоящему глубоко изучать и сам предмет, и смежные дисциплины. Для хороших результатов в МХК (мировой художественной культуре — ред.), например, нужно понимать не только живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, театр и кино — важно также ориентироваться в истории и литературе. Задания олимпиады по английскому языку включают вопросы по страноведению и истории англоязычных стран. В результате все предметы усиливают друг друга", — поделилась шестиклассница.

Наибольшее количество наград подмосковные школьники завоевали в гуманитарных и технических дисциплинах. Лидерами стали обществознание (56 дипломов), астрономия (52) и право (44). Высокие результаты также в технологии (43), основах безопасности и защиты Родины (42), физике (40).

Флагманами олимпиадного движения стали: "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (105 наград), Гимназия имени Е.М. Примакова (82), лицей №5 в Долгопрудном (28), лицей имени П.В. Стрельцова в Воскресенске (17), Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (15), Гимназия №16 "Интерес" в Люберцах (14), Областной технолицей имени В.И. Долгих (9) и другие.

Среди муниципалитетов лидеры: Долгопрудный (28), Подольск (25), Балашиха (24), Люберцы (22), Воскресенск (20).

Подавляющее большинство — 95,5% — обладателей дипломов проходили целевую подготовку во "Взлете". Этот центр, созданный на базе гимназии имени Примакова — ключевое звено в системе выявления и поддержки одаренных детей региона. "Взлет" работает с талантливыми школьниками из разных муниципалитетов региона, предоставляя им возможности для углубленного изучения предметов и оттачивания навыков, необходимых для успеха на олимпиадах высочайшего уровня.