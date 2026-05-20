Россия и КНР осудили попытки внешнего силового диктата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай решительно осуждают попытки внешнего силового диктата.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают попытки внешнего силового диктата, который направлен на подрыв процессов осуществления равноправного сотрудничества в Евразии, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны решительно осуждают любые попытки внешнего силового диктата, направленного на подрыв процессов консолидации и осуществления равноправного сотрудничества в Евразии", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.