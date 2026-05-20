06:03 20.05.2026
Процесс дедолларизации в мире необратим, заявили в МИД

Купюры долларов США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что процесс дедолларизации в мире стал необратимым.
  • Роль доллара неуклонно снижается, а расчеты в национальных валютах между странами происходят все чаще.
  • Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
ООН, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что процесс дедолларизации в мире стал необратимым.
"Процесс необратимый, но скорость этого процесса и масштабы подвластны влиянию совершенно разных факторов и могут быть нелинейными", - сказал Панкин агентству, комментируя процесс дедолларизации.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что роль доллара хотя пока еще остается серьезной, но неуклонно снижается в то время, как расчеты в национальных валютах между странами происходят все больше и больше.
"Поступательная динамика есть, а скорость определяется совокупностью разных факторов", - заключил он.
В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
