Процесс дедолларизации в мире необратим, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что процесс дедолларизации в мире стал необратимым.
"Процесс необратимый, но скорость этого процесса и масштабы подвластны влиянию совершенно разных факторов и могут быть нелинейными", - сказал Панкин агентству, комментируя процесс дедолларизации.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что роль доллара хотя пока еще остается серьезной, но неуклонно снижается в то время, как расчеты в национальных валютах между странами происходят все больше и больше.
"Поступательная динамика есть, а скорость определяется совокупностью разных факторов", - заключил он.
В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
