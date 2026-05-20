Процесс дедолларизации в мире необратим, заявили в МИД

ООН, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что процесс дедолларизации в мире стал необратимым.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что роль доллара хотя пока еще остается серьезной, но неуклонно снижается в то время, как расчеты в национальных валютах между странами происходят все больше и больше.