Чехи одержали волевую победу над итальянцами на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Чехии победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу чехов, у которых шайбы забросили Марек Альшер (46-я минута), Якуб Флек (52) и Доминик Кубалик (60). Итальянцы на протяжении 15 минут вели в счете благодаря голу Николаса Сарачино (30).
45:14 • Марек Альшер
(Иржи Тихачек, Матей Блюмель)
51:05 • Якуб Флек
59:05 • Доминик Кубалик
29:20 • Nick Saracino
(Mikael Frycklund)
Сборная Чехии, набрав 10 очков, возглавляет таблицу группы. Проигравшие все четыре матча итальянцы идут на последней, восьмой строчке, не набрав очков.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.