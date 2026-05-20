19:47 20.05.2026
Чехи одержали волевую победу над итальянцами на чемпионате мира по хоккею

© Фото : Пресс-служба IIHFНападающий сборной Чехии Доминик Кубалик
  • Сборная Чехии победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 3:1 в пользу чехов.
  • Сборная Чехии возглавляет таблицу группы, а итальянцы идут на последней строчке, не набрав очков.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Чехии победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу чехов, у которых шайбы забросили Марек Альшер (46-я минута), Якуб Флек (52) и Доминик Кубалик (60). Итальянцы на протяжении 15 минут вели в счете благодаря голу Николаса Сарачино (30).
Чемпионат мира по хоккею
20 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Чехия
3 : 1
Италия
45:14 • Марек Альшер
(Иржи Тихачек, Матей Блюмель)
51:05 • Якуб Флек
(Давид Томашек, Филип Хронек)
59:05 • Доминик Кубалик
(Давид Томашек)
29:20 • Nick Saracino
(Mikael Frycklund)
Сборная Чехии, набрав 10 очков, возглавляет таблицу группы. Проигравшие все четыре матча итальянцы идут на последней, восьмой строчке, не набрав очков.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
