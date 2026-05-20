Ушаков рассказал, какие темы затронут Путин и Си Цзиньпин за чаем - РИА Новости, 20.05.2026
12:09 20.05.2026 (обновлено: 12:28 20.05.2026)
Ушаков рассказал, какие темы затронут Путин и Си Цзиньпин за чаем

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин за чаем затронут темы Украины, Ирана и Трампа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "за чаем" затронут темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Да, и Украина, и Иран, отношения с администрацией Трампа и так далее. С учетом, в частности, недавнего визита Трампа в Пекин", - сказал Ушаков "Первому каналу".
Он отметил, что в ходе чаепития будут обсуждаться прежде всего самые-самые важные внешнеполитические вопросы, но также и сотрудничество в других областях.
