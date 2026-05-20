Российский стример Stint попал в базу "Миротворца"

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Российский блогер и Twitch-стример Stint внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные стримера Stint (настоящее имя – Максим Шабанов) внесены в базу "Миротворца" 19 мая. Ему вменяются якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против нее.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
