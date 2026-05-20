Российский стример Stint попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 20.05.2026
14:20 20.05.2026
Российский стример Stint попал в базу "Миротворца"

РИА Новости: российского Twitch-стримера Stint внесли в базу "Миротворца"

© Фото : соцсети Максима Шабанова (Stint)
20.05.2026
© Фото : соцсети Максима Шабанова (Stint)
Российский блогер и Twitch-стример Максим Шабанов (Stint)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российского блогера и Twitch-стримера Stint (настоящее имя — Максим Шабанов) внесли в базу сайта "Миротворец".
  • Поводами для внесения стали знакомство с другим российским блогером, подписка на пророссийские Telegram-каналы, участие в благотворительном сборе на новогодние подарки детям Донецка и осуждение атак со стороны ВСУ по российским городам.
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Российский блогер и Twitch-стример Stint внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные стримера Stint (настоящее имя – Максим Шабанов) внесены в базу "Миротворца" 19 мая. Ему вменяются якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против нее.
Отмечается, что поводами для внесения в базу стали знакомство с российским блогером и политическим комментатором GRPZDC, подписка на пророссийские Telegram-каналы, участие в благотворительном сборе на новогодние подарки детям Донецка, а также осуждение атак со стороны ВСУ по российским городам.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
