Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

МВД изучит ситуацию с "заводским" блогером, заявившим о грозящем выдворении

Краткий пересказ от РИА ИИ Миграционная служба МВД РФ изучит ситуацию с блогером из Казахстана, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России.

Блогер Иван Черкашин, приехавший из Казахстана в Петербург, сообщил, что ему грозит выдворение из России из-за ошибки при оформлении документов при въезде.

Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Миграционная служба МВД РФ изучит ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России, сообщило ведомство.

Ранее приехавший из Казахстана Петербург блогер Иван Черкашин, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил у себя в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ ), что ему грозит выдворение из России. По его словам, при очередном въезде в РФ в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и ему не удалось добиться урегулирования ситуации. Историю блогера опубликовал ряд СМИ и Telegram-каналов.

Согласно сообщению в Telegram-канале миграционной службы МВД РФ, ведомство обратило внимание на эти публикации.

"Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Черкашин позиционирует себя как популяризатора заводского труда среди молодежи. По его словам, благодаря его видео работать на различные заводы пошли около 3 тысяч молодых людей.