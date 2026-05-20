00:12 20.05.2026
В "Сапсанах" может появиться посадка по биометрии

Пассажиры на платформе Московского вокзала в Санкт-Петербурге у высокоскоростного поезда "Сапсан" . Архивное фото
  • РЖД рассматривает возможность внедрения посадки по биометрии на поезда «Сапсан» после тестирования и ускорения работы технологии.
  • РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля 2026 года в пилотном режиме на некоторых направлениях «Ласточки».
  • Посадка по биометрии будет добавлена еще на два направления: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. РЖД подумают о расширении маршрутов поездов с посадкой по биометрии, в том числе на "Сапсаны", после тестирования и ускорения работы технологии, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
"Мы будем готовы тогда, когда будут протестированы технологии посадки на "Ласточках", - ответил Чаркин в кулуарах ЦИПР на вопрос о планах запуска посадки по биометрии на "Сапсан".
РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны".
Чаркин напомнил, что возможность посадки по биометрии будет добавлена еще на два направления: Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново.
"Будет пять направлений. Далее посмотрим, как технология будет отрабатывать с точки зрения скорости посадки, потому что сейчас традиционная технология посадки быстрее, чем с помощью биометрии. Поэтому мы ведем работу для того, чтобы оптимизировать скорость технологии работы, чтобы она стала стабильной", - сказал замглавы РЖД.
Он пояснил, что плотность посадки пассажиров в "Сапсан" максимально высокая, так как заполняемость поездов выше 90%.
"Поэтому здесь должно быть все очень быстро. Первое. Второе: решение должно быть полностью согласовано со всеми регуляторами. Мы рассчитываем, что технологическую увязку мы до конца этого года должны будем пройти. Дальше будут приниматься решения по масштабированию на другие направления, в том числе, если говорить про "Сапсаны", - резюмировал замглавы РЖД.
